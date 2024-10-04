В Азербайджане планируют наладить производство пиролизного масла, инвестиции в проект составят 97 млн евро

12:20

В Азербайджане планируют реализацию проекта организации производства пиролизного масла, стоимость проекта составляет 97 млн евро.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), ООО SOCAR Downstream Management Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания TechnipEnergies S.p.A. подписали совместный договор о реализации проекта производства пиролизного масла.

"Реализация этого "зеленого проекта" общей стоимостью 97 млн евро будет способствовать эффективной переработке отходов, улучшению промышленного производства и сокращению выбросов углерода", - говорится в публикации.