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В Азербайджане планируют наладить производство пиролизного масла, инвестиции в проект составят 97 млн евро

В Азербайджане планируют наладить производство пиролизного масла, инвестиции в проект составят 97 млн евро 12:20
Промышленность
4 октября 2024 г. 12:35
В Азербайджане планируют наладить производство пиролизного масла, инвестиции в проект составят 97 млн евро

В Азербайджане планируют реализацию проекта организации производства пиролизного масла, стоимость проекта составляет 97 млн евро.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), ООО SOCAR Downstream Management Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания TechnipEnergies S.p.A. подписали совместный договор о реализации проекта производства пиролизного масла.

"Реализация этого "зеленого проекта" общей стоимостью 97 млн евро будет способствовать эффективной переработке отходов, улучшению промышленного производства и сокращению выбросов углерода", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan plans to establish production of pyrolysis oil with investments at nearly €100 million
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda piroliz yağının istehsalına dair birgə müqavilə imzalanıb

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