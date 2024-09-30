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Крупнейший производитель стали Tata Steel в Британии прекращает работу

Крупнейший производитель стали Tata Steel в Британии прекращает работу Крупнейший производитель стали в Британии, индийская сталелитейная компания Tata Steel, остановит работу последней доменной печи на своем заводе в Уэльсе, прекращая таким образом производство спустя более века.
Промышленность
30 сентября 2024 г. 17:07
Крупнейший производитель стали Tata Steel в Британии прекращает работу

Крупнейший производитель стали в Британии, индийская сталелитейная компания Tata Steel, остановит работу последней доменной печи на своем заводе в Уэльсе, прекращая таким образом производство спустя более века.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе", - сказал он.

Решение о прекращении использования доменных печей было принято с целью сократить выбросы углерода в окружающую среду и перейти к более "экологически чистому" производству.

Последняя доменная печь прекратит работу в понедельник в 17.00 вечера, тогда же на предприятии будет изготовлена последняя сталь. Собственное производство в Порт-Толботе будет приостановлено на несколько лет, пока Tata Steel будет переходить на более экологически чистые электродуговые печи. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2028 году.

При этом, как отмечается в материале, завод не прекратит полностью свою работу – на предприятии продолжится прокатка стальных слябов, импортированных из других стран.

Переход на "зеленое" производство обойдется Tata Steel в 1,25 млрд фунтов стерлингов, 500 млн из которых выделило британское правительство. Около 3 тыс. человек потеряют работу в связи со сворачиванием производства.

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