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Toyota инвестирует $500 млн в производство летающего такси

Toyota инвестирует $500 млн в производство летающего такси Ведущий автоконцерн Японии Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов в Joby Aviation - компанию по производству аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок.
Промышленность
2 октября 2024 г. 20:51
Toyota инвестирует $500 млн в производство летающего такси

Ведущий автоконцерн Японии Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов в Joby Aviation - компанию по производству аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.

"Toyota Motor Corporation и Joby Aviation объявили сегодня, что Toyota инвестирует дополнительные $500 млн на поддержку сертификации и коммерческого производства электрического воздушного такси Joby с целью реализации общего видения двух компаний касательно воздушной мобильности", - говорится в документе.

Сообщается, что финансирование будет происходить двумя равными траншами в конце 2024 года и в 2025-м. Планируется создать производственный альянс для первого этапа коммерциализации, при этом общий объем инвестиций японского концерна в Joby Aviation достигнет 894 млн долларов.

Напомним, что в феврале 2024 газета Khaleej Times сообщила, что Joby Aviation подписала соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая, согласно которому авиационные перевозки по городу начнутся через два года. Скорость аэротакси будет достигать 320 км/ч.

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