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Али Асадов ознакомился новейшими образцами техники производства Минского автозавода

Али Асадов ознакомился новейшими образцами техники производства Минского автозавода Делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым в рамках визита в Беларусь прибыла на Минский автомобильный завод (МАЗ).
Промышленность
4 октября 2024 г. 15:27
Али Асадов ознакомился новейшими образцами техники производства Минского автозавода

Делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым в рамках визита в Беларусь прибыла на Минский автомобильный завод (МАЗ).

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Гостям представлена выставка новейших образцов техники производства завода, пожарных машин "Пожснаб", лифтов "Могилевлифтмаша", а также железнодорожное оборудование. Им продемонстрировали новинку - автолестницу АЛ-52, способную проводить эвакуацию граждан с высоты 52 м.

"Очень много положительного слышал про "Пожснаб", - отметил Асадов, подчеркнув, что у Азербайджана есть большие планы по развитию этого направления в ближайшие годы.

Программа перевооружения Азербайджана достаточно большая, потребность в подобных машинах составляет около 400 единиц. И для ее реализации будут привлекаться белорусские специалисты и техника.

Кроме этого, премьер-министру Азербайджана продемонстрировали лифтовую кабину производства "Могилевлифтмаша". Он отметил готовность сотрудничать с белорусским производителем лифтового оборудования.

"Баку может стать самым большим заказчиком, потому что в столице есть потребность в такой продукции. Ремонт и сервис лифтов должен быть доступен, должна быть антивандальная система", - подчеркнул он.

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