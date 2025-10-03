Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусов

    Промышленность
    • 03 октября, 2025
    • 11:35
    В Сумгайытском промышленном парке до конца 2025 года планируется произвести 300 электрических автобусов на азербайджано-китайском совместном предприятии ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory компании BYD.

    Об этом "Report" сообщил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Эльчин Казымов.

    По его словам, из этого числа 200 автобусов предназначены для Баку, 60 - для Нахчывана и 40 - для Карабахского региона:

    "Автобусы будут иметь длину 9, 10 и 12 метров. По его словам, 9-метровые планируется эксплуатировать преимущественно в Нахчыване, 12-метровые - в Баку, а 10-метровые - на освобожденных от оккупации территориях".

    Напомним, что"Azerbaijan Energy Automotive Factory" начало работу в конце сентября. Предприятие создано по совместной инициативе Фонда развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики, SARDA Group и BYD.

