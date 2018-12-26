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    В Petkim назначен новый заместитель гендиректора

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В нефтехимическом комплексе Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведено новое назначение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

    По данным, заместитель генерального директора по производству Нихад Гюрбюз с 1 января уходит с занимаемой должности. На эту должность назначен Али Семих Шансал, исполняющий обязанности директора по производству ароматических углеводородов, гликоля и акрила. Он вступит в новую должность 1 января.

    Н.Гюрбюз переведен на должность советника гендиректора по техническим вопросам.

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