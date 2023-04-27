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В две компании "Азербайджанской промышленной корпорации" назначены новые руководители

В две компании "Азербайджанской промышленной корпорации" назначены новые руководители Директор ООО "ASK Xidmət", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK), Джабир Аскеров был освобожден от занимаемой должности.
Промышленность
27 апреля 2023 г. 10:59
В две компании Азербайджанской промышленной корпорации назначены новые руководители

Директор ООО "ASK Xidmət", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK), Джабир Аскеров был освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, управление компанией поручено Шихали Абасову.

Отметим, что "ASK Xidmət" была создана в 2018 году. Ее уставной капитал составляет 34 210 манатов. Организация управляет государственным имуществом на балансе ASK (бизнес-центр ASK Plaza, торговый центр AMAY и т.д.).

Кроме того, директора ООО ASK İzolit Исмаила Мамедова сменила Егане Нуруева.

Напомним, что ASK İzolit был создан в 2018 году на базе завода "Азереэлектроизолит", расположенного в городе Мингячевир. Его уставный капитал составляет 2 696 689 манатов. Предприятие производит электроизоляционные материалы.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”nın 2 şirkətinə yeni direktor təyin edilib

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