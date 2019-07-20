В Азербайджане вырос объем производства пропилена, полиэтилена и этилена

В январе-июне текущего года в Азербайджане наблюдался рост объема производства пропилена, полиэтилена и этилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период в стране было произведено 52,5 тыс. тонн пропилена (из них 52,4 тыс. тонн - товарного пропилена), 59,2 тыс. тонн - полиэтилена, а также 71,5 тыс. тонн этилена.

Производство пропилена в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросло на 57%, товарного пропилена - в 1,9 раза, полиэтилена - на 1,2%, этилена - на 18,7%.