В Азербайджане запускается проект по сборке электробусов
Промышленность
- 22 сентября, 2025
- 16:10
Азербайджанская компания "Improtex Group" и немецкая "MAN Truck & Bus" подписали соглашение о сборке электрических автобусов.
Как сообщает Report, Соглашение подписано в рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.
Документ был подписан при участии министра экономики Микаила Джаббарова.
Проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в стране и расширение парка электрических автобусов.
