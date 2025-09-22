Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Азербайджане запускается проект по сборке электробусов

    Промышленность
    • 22 сентября, 2025
    • 16:10
    В Азербайджане запускается проект по сборке электробусов

    Азербайджанская компания "Improtex Group" и немецкая "MAN Truck & Bus" подписали соглашение о сборке электрических автобусов.

    Как сообщает Report, Соглашение подписано в рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.

    Документ был подписан при участии министра экономики Микаила Джаббарова.

    Проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в стране и расширение парка электрических автобусов.

    Azərbaycanda elektrikli avtobusların yığılması üzrə layihəyə start verilir
    Azerbaijan launches electric bus assembly project

