    Azərbaycanda elektrikli avtobusların yığılması üzrə layihəyə start verilir

    Sənaye
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:58
    Azərbaycanda elektrikli avtobusların yığılması üzrə layihəyə start verilir

    Azərbaycanın "Improtex Group" şirkəti ilə Almaniyanın "MAN Truck & Bus" şirkəti arasında elektrikli avtobusların yığılması üzrə saziş imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.

    Sənədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə imza atılıb. Layihə ölkədə ekoloji nəqliyyatın inkişafını dəstəkləməyi və elektrikli avtobus parkının genişləndirilməsini hədəfləyir.

    В Азербайджане запускается проект по сборке электробусов
    Azerbaijan launches electric bus assembly project

