Azərbaycanda elektrikli avtobusların yığılması üzrə layihəyə start verilir
Sənaye
- 22 sentyabr, 2025
- 15:58
Azərbaycanın "Improtex Group" şirkəti ilə Almaniyanın "MAN Truck & Bus" şirkəti arasında elektrikli avtobusların yığılması üzrə saziş imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.
Sənədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə imza atılıb. Layihə ölkədə ekoloji nəqliyyatın inkişafını dəstəkləməyi və elektrikli avtobus parkının genişləndirilməsini hədəfləyir.
