В Азербайджане возросло производство пропилена, полиэтилена и этилена

В январе-мае этого года в Азербайджане было произведено 44,9 тыс. тонн пропилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 44,8 тыс. тонн пришлось на товарную продукцию.

Объем производства пропилена в годовом сравнении увеличился на 72,3%, а товарной продукции - в 2,3 раза.

Производство полиэтилена в указанном периоде возросло на 0,8% - до 49,6 тыс. тонн.

Объем производства этилена в указанном периоде составил 60 тыс. тонн, что на 18,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.