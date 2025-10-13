Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане создан частный промышленный квартал

    Промышленность
    • 13 октября, 2025
    • 15:52
    В Азербайджане создан частный промышленный квартал

    Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Абшеронский частный промышленный квартал".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, юридический адрес компании - город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 2П.

    Уставной капитал ООО составляет 100 манатов, а законным представителем является Тейюб Джаббаров.

    ООО Azkontakt Sement зарегистрировано по тому же адресу.

    частный промышленный квартал Абшерон Государственная налоговая служба
    Azərbaycanda özəl sənaye məhəlləsi yaradılıb

