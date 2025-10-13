В Азербайджане создан частный промышленный квартал
Промышленность
- 13 октября, 2025
- 15:52
Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Абшеронский частный промышленный квартал".
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, юридический адрес компании - город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 2П.
Уставной капитал ООО составляет 100 манатов, а законным представителем является Тейюб Джаббаров.
ООО Azkontakt Sement зарегистрировано по тому же адресу.
