Azərbaycanda özəl sənaye məhəlləsi yaradılıb
Sənaye
- 13 oktyabr, 2025
- 15:33
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Abşeron Özəl Sənaye Məhəlləsi" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 2P, nizamnamə kapitalı 100 manat, qanuni təmsilçisi isə Teyyub Cabbarovdur.
Həmin ünvanda həm də "Azkontakt Sement" MMC qeydiyyatdan keçib.
Son xəbərlər
16:22
Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİSosial müdafiə
16:21
ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edibDigər ölkələr
16:17
Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdırDigər ölkələr
16:14
Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıbEkologiya
16:12
Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıbEnergetika
16:11
Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:11
Video
İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşübXarici siyasət
16:09
ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyirDigər ölkələr
16:08