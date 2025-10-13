Azərbaycanın aparıcı beton istehsalçısı sement biznesi ilə də məşğul olacaq
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 15:23
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Azkontakt Sement" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 2P, nizamnamə kapitalı 50 320 000 manat, qanuni təmsilçisi isə İbrahim Sadıq oğlu Sadıqlıdır.
O, həm də ölkənin aparıcı beton istehsalçısı olan "Azkontakt" MMC-nin direktorudur. Bu şirkət 2004-cü ildə yaradılıb.
