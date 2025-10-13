Ведущий производитель бетона в Азербайджане выходит на цементный рынок

Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Azkontakt Sement".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании - город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 2P.

Уставной капитал общества равен 50,32 млн манатов, а законным представителем является Ибрагим Садыг оглы Садыглы.

Отметим, что Садыглы также является директором ООО "Azkontakt", ведущего производителя бетона в стране. Эта компания создана в 2004 году.