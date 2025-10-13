Ведущий производитель бетона в Азербайджане выходит на цементный рынок
Бизнес
- 13 октября, 2025
- 15:57
Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Azkontakt Sement".
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании - город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 2P.
Уставной капитал общества равен 50,32 млн манатов, а законным представителем является Ибрагим Садыг оглы Садыглы.
Отметим, что Садыглы также является директором ООО "Azkontakt", ведущего производителя бетона в стране. Эта компания создана в 2004 году.
Последние новости
16:18
Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных странВнешняя политика
16:12
Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления ГазыДругие страны
16:12
ЕС готов пересмотреть предложения по санкциям против ИзраиляДругие страны
16:11
Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в СШАФинансы
16:10
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантиейФинансы
16:09
Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существованиеДругие страны
16:05
Фото
В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуяИскусство
16:03
Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕСДругие страны
15:59