    Ведущий производитель бетона в Азербайджане выходит на цементный рынок

    Бизнес
    • 13 октября, 2025
    • 15:57
    Ведущий производитель бетона в Азербайджане выходит на цементный рынок

    Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО "Azkontakt Sement".

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании - город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 2P.

    Уставной капитал общества равен 50,32 млн манатов, а законным представителем является Ибрагим Садыг оглы Садыглы.

    Отметим, что Садыглы также является директором ООО "Azkontakt", ведущего производителя бетона в стране. Эта компания создана в 2004 году.

