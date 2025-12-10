İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qırğızıstan Azərbaycanın aqrar sığorta modelini adaptasiya edə bilər

    ASK
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:50
    Qırğızıstan Azərbaycanın aqrar sığorta modelini adaptasiya edə bilər

    Qırğızıstan Azərbaycan fermerləri üçün aqrar sığorta modelini adaptasiya etmək imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" Qırğızıstanın su resursları, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Bakıda baş tutan Qırğızıstanın Nazirlər Kabinetinin sədr müavini Bakıt Torobayev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun görüşündə müzakirə olunub.

    Danışıqlar zamanı tərəflər virussuz fidanların istehsalı texnologiyalarının tətbiqi və Azərbaycanın klonlaşdırma və "in vitro" texnologiyaları təcrübəsinin öyrənilməsi, bağçılıqda intensiv texnologiyaların tətbiqi, təbii əkinçiliyin inkişafı və fikir mübadiləsi üçün platformanın yaradılmasını müzakirə ediblər.

    Həmçinin, fitosanitar təhlükəsizlik, karantin altındakı məhsulların zərərsizləşdirilməsi, laboratoriya tədqiqatlarının aparılması, baytarlıq diaqnostikası sahəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də damazlıq heyvanların və materialların ixracı və idxalı məsələlərinə toxunulub.

    Görüşün yekununda nazirlər əldə olunmuş razılaşmaların reallaşdırmasına və ikitərəfli tərəfdaşlığın gələcək koordinasiyasını təmin etmək üçün birgə işçi qrupunun yaradılmasına razılaşıblar.

    Qırğızıstan aqrar siğorta Azərbaycan
    Foto
    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    Son xəbərlər

    15:20

    Sabah Astarada 7 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:14

    Bakıda cüdo üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    15:05

    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan Belçika ilə ticari-iqtisadi münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

    Daxili siyasət
    14:57
    Foto

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Paşinyanı ermənicə salamlayıb

    Xarici siyasət
    14:54

    Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:53
    Foto

    Heydər Əliyevin xatirəsi Buxarestdə yad edilib

    Xarici siyasət
    14:50
    Foto

    Qırğızıstan Azərbaycanın aqrar sığorta modelini adaptasiya edə bilər

    ASK
    14:49
    Foto

    Azərbaycan Çinlə nəqliyyat-logistika əməkdaşlığını genişləndirməyi müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:46
    Foto

    Anar Quliyev Serbiyanın sabiq prezidenti ilə WUF13-ə hazırlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti