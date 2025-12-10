Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    10 декабря, 2025
    • 13:04
    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования для фермеров.

    Как передает Report со ссылкой на министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, это обсуждалось в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыта Торобаева с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым в Баку.

    В ходе переговоров стороны обсудили внедрение технологий производства безвирусных саженцев и изучение азербайджанского опыта клонирования и технологий "in vitro", применение интенсивных технологий в садоводстве, развитие органического земледелия и создание платформы для обмена знаниями.

    Также были затронуты вопросы фитосанитарной безопасности, включая обеззараживание подкарантинной продукции и проведение лабораторных исследований, обмен опытом в сфере ветеринарной диагностики, а также экспорт и импорт племенных животных и племенного материала.

    По итогам встречи министры договорились о создании совместной рабочей группы, которая обеспечит системный подход к реализации достигнутых договоренностей и дальнейшую координацию двустороннего сотрудничества.

