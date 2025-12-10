Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования для фермеров.

Как передает Report со ссылкой на министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, это обсуждалось в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыта Торобаева с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым в Баку.

В ходе переговоров стороны обсудили внедрение технологий производства безвирусных саженцев и изучение азербайджанского опыта клонирования и технологий "in vitro", применение интенсивных технологий в садоводстве, развитие органического земледелия и создание платформы для обмена знаниями.

Также были затронуты вопросы фитосанитарной безопасности, включая обеззараживание подкарантинной продукции и проведение лабораторных исследований, обмен опытом в сфере ветеринарной диагностики, а также экспорт и импорт племенных животных и племенного материала.

По итогам встречи министры договорились о создании совместной рабочей группы, которая обеспечит системный подход к реализации достигнутых договоренностей и дальнейшую координацию двустороннего сотрудничества.