İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sabah Astarada 7 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 15:20
    Sabah Astarada 7 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah Astara rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Astara rayonunun "Şahağacı" qaz paylayıcı stansiyasında istismarda olan metal qaz xəttinin üzərində yerləşən siyirtmədə aşkarlanmış qaz sızması aradan qaldırılacaq.

    Bu məqsədlə dekabrın 11-də saat 10:00-dan işlər tamamlananadək Siyəkü, Vaqo, Niləşə, Binəbəy, Həsin, Lələkəpeştə, Şağlazüzə, Siyakeş, Şıxaməhəllə, Rinə, Pensər, Çayoba, Kakalos, Kolatan, Bala Şahağacı, Qamışoba, Şiyəkəran, Şahağacı, Təngərüd, Maşxan kəndlərinin və Kijəbə qəsəbəsinin bir hissəsi olmaqla ümumilikdə 7 800 abonentin təbii qaz təchizatının müvəqqəti olaraq dayandırılması planlaşdırılır.

    Astara Azəriqaz enerji

    Son xəbərlər

    15:43

    Nazir müavini: Rəqəmsallaşmada ayrıca hüquqi mexanizm və metodlar olmalıdır

    Daxili siyasət
    15:42

    ABŞ-nin Avropa Komandanlığının direktor müavini Ermənistanda səfərdədir

    Region
    15:39

    Sumqayıtda anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına göndərən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:37

    Ümumi səbəblərdən əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya təminatında icbari sığorta vəsaitlərindən istifadə ediləcək

    Sosial müdafiə
    15:36

    Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib

    Hadisə
    15:36

    Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

    İnfrastruktur
    15:32

    Bakıda məişət səs-küyü normalarına əməl etməyən obyektlər cərimələnib

    Hadisə
    15:23

    KİV: Azərbaycan 2026-cı ildə Ermənistanla sülh prosesinə nikbin yanaşır

    Xarici siyasət
    15:23
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti