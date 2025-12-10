İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:54
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

    Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan üzrə dekabr ayının pensiyaları ödənilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin dekabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

    pensiya Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

