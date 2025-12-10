Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib
Sosial müdafiə
- 10 dekabr, 2025
- 14:54
Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan üzrə dekabr ayının pensiyaları ödənilib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Azərbaycanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin dekabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
