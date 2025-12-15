В Азербайджане производство медного концентрата увеличилось в 33 раза

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Промышленность
    • 15 декабря, 2025
    • 17:33
    В январе-ноябре текущего года в Азербайджане произведено 2 815 кг золота и 3 505,5 кг серебра.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 9,7% и на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За 11 месяцев производство медного концентрата в Азербайджане составило 6 420,6 тонн, что в 33 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    На 1 декабря текущего года, в стране накопилось 155 кг запасов золота, 885,3 кг запасов серебра и 2 539,2 тонны запасов медного концентрата.

    Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 33 dəfə artıb
    Azerbaijan sees 33-fold surge in copper concentrate production

    Лента новостей