В Азербайджане производство медного концентрата увеличилось в 33 раза
Промышленность
- 15 декабря, 2025
- 17:33
В январе-ноябре текущего года в Азербайджане произведено 2 815 кг золота и 3 505,5 кг серебра.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 9,7% и на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За 11 месяцев производство медного концентрата в Азербайджане составило 6 420,6 тонн, что в 33 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
На 1 декабря текущего года, в стране накопилось 155 кг запасов золота, 885,3 кг запасов серебра и 2 539,2 тонны запасов медного концентрата.
