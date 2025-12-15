WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Sənaye
    • 15 dekabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 33 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 2 min 815 kq qızıl, 3 min 505,5 kq gümüş istehsal edilib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Qızıl istehsalı 2024-cü ilin 11 ayı ilə müqayisədə 9,7 %, gümüş istehsalı isə 14,4 % artıb.

    Ötən 11 ay ərzində Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 6 min 420,6 ton olub ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 33 dəfə çoxdur.

    Bu ilin dekabrın 1-nə olan məlumata görə, ölkədə 155 kq qızıl, 885,3 kq gümüş ehtiyatı yaranıb. Mis konsentratının ehtiyatı isə 2 min 539,2 ton təşkil edib.

    В Азербайджане производство медного концентрата увеличилось в 33 раза

