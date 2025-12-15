Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 33 dəfə artıb
Sənaye
- 15 dekabr, 2025
- 17:10
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 2 min 815 kq qızıl, 3 min 505,5 kq gümüş istehsal edilib.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Qızıl istehsalı 2024-cü ilin 11 ayı ilə müqayisədə 9,7 %, gümüş istehsalı isə 14,4 % artıb.
Ötən 11 ay ərzində Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 6 min 420,6 ton olub ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 33 dəfə çoxdur.
Bu ilin dekabrın 1-nə olan məlumata görə, ölkədə 155 kq qızıl, 885,3 kq gümüş ehtiyatı yaranıb. Mis konsentratının ehtiyatı isə 2 min 539,2 ton təşkil edib.
Son xəbərlər
17:45
Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcəkSağlamlıq
17:44
"Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"Komanda
17:43
Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏYDaxili siyasət
17:42
TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunubSağlamlıq
17:38
Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcəkXarici siyasət
17:33
Biləsuvarda 70 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü müəyyən edilib - BİRGƏ MƏLUMAT - YENİLƏNİBHadisə
17:30
Foto
Astanada Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd edilibRegion
17:29
"Formula 1" komandası növbəti mövsümdən yeni adla yarışacaqFormula 1
17:28