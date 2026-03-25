В Азербайджане производство асфальта снизилось на 6%
- 25 марта, 2026
- 11:03
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 6,2 тыс. тонн асфальта.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В феврале производство составило 1 тыс. тонн, снизившись на 76% по сравнению с февралем 2025 года.
В 2025 году в Азербайджане произведено 209 тыс. тонн асфальта, что на 30,4% больше, чем в 2024 году.
