В Азербайджане производство асфальта снизилось на 6%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 6,2 тыс. тонн асфальта.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале производство составило 1 тыс. тонн, снизившись на 76% по сравнению с февралем 2025 года.

В 2025 году в Азербайджане произведено 209 тыс. тонн асфальта, что на 30,4% больше, чем в 2024 году.