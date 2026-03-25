İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda asfalt istehsalı 6 % azalıb

    • 25 mart, 2026
    • 10:51
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 6,2 min ton asfalt istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % azdır.

    Təkcə fevralda isə ölkədə 1 min ton asfalt istehsal olunub. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 76 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Asfalt istehsalı
    В Азербайджане производство асфальта снизилось на 6%
    Azerbaijan's asphalt production falls 6%

    Son xəbərlər

    11:52

    Azərbaycanda ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:34

    Fatih Birol: "IEA ehtiyac yaranarsa, əlavə neft ehtiyatlarını dövriyyəyə buraxmağa hazırdır"

    Energetika
    11:33

    "Aston Villa" PSJ-nin 18 yaşlı forvardı İbrahim Mbayeni transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:30

    Ötən gün Azərbaycanda 27 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    11:24
    Foto

    İstanbulda "İpək Yolu Sığorta Forumu" keçirilir

    Maliyyə
    11:22

    Bəzi ərazilərə yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:18

    Göygöldə yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb, barmağı amputasiya olunub

    Hadisə
    11:14

    Tərtər sakini göbələkdən zəhərlənib

    Hadisə
    11:09

    Bəqai: İranın qonşuları bir neçə gündür ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçilik təklif edirlər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti