Azərbaycanda asfalt istehsalı 6 % azalıb
Sənaye
- 25 mart, 2026
- 10:51
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 6,2 min ton asfalt istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % azdır.
Təkcə fevralda isə ölkədə 1 min ton asfalt istehsal olunub. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 76 % azdır.
2025-ci ildə Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.
Son xəbərlər
