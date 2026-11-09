В Азербайджане построят заводы анаэробного сбраживания для производства биогаза из отходов
- 09 ноября, 2026
- 10:46
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Азербайджан намерен обеспечить полную переработку органических отходов благодаря возведению предприятий анаэробного сбраживания.
Как передает Report, соответствующие меры предусмотрены долгосрочной стратегией низкоуглеродного развития страны.
В сфере обращения с отходами, объем выбросов в которой составил 4,9 млн тонн CO₂ экв. в 2022 году, приоритетными направлениями определены снижение эмиссии метана и расширение практики сортировки.
В период до 2035 года в Азербайджане запланировано строительство предприятий анаэробного сбраживания в непосредственной близости от полигонов твердых коммунальных отходов. Эти заводы будут перерабатывать органическую массу в биогаз.
К 2060 году предполагается выйти на полный охват - 100% всех собираемых отходов. Помимо этого, в планах - обновление действующих и создание новых комплексов по очистке сточных вод с системами улавливания метана для его дальнейшего использования в энергетических целях.