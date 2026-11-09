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    В Азербайджане построят заводы анаэробного сбраживания для производства биогаза из отходов

    Промышленность
    • 09 ноября, 2026
    • 10:46
    В Азербайджане построят заводы анаэробного сбраживания для производства биогаза из отходов

    Азербайджан намерен обеспечить полную переработку органических отходов благодаря возведению предприятий анаэробного сбраживания.

    Как передает Report, соответствующие меры предусмотрены долгосрочной стратегией низкоуглеродного развития страны.

    В сфере обращения с отходами, объем выбросов в которой составил 4,9 млн тонн CO₂ экв. в 2022 году, приоритетными направлениями определены снижение эмиссии метана и расширение практики сортировки.

    В период до 2035 года в Азербайджане запланировано строительство предприятий анаэробного сбраживания в непосредственной близости от полигонов твердых коммунальных отходов. Эти заводы будут перерабатывать органическую массу в биогаз.

    К 2060 году предполагается выйти на полный охват - 100% всех собираемых отходов. Помимо этого, в планах - обновление действующих и создание новых комплексов по очистке сточных вод с системами улавливания метана для его дальнейшего использования в энергетических целях.

    Azərbaycanda tullantılardan bioqaz istehsalı üçün anaerob parçalama zavodları tikiləcək
    Anaerobic digestion plants for producing biogas from waste to be built in Azerbaijan
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