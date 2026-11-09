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    Azərbaycanda tullantılardan bioqaz istehsalı üçün anaerob parçalama zavodları tikiləcək

    Sənaye
    • 09 noyabr, 2026
    • 11:51
    Azərbaycanda tullantılardan bioqaz istehsalı üçün anaerob parçalama zavodları tikiləcək

    Azərbaycan anaerob parçalama müəssisələrinin inşası hesabına üzvi tullantıların tam həcmdə təkrar emalına nail olmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu istiqamətdə müvafiq addımlar ölkənin Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyasında əks olunub.

    Tullantıların idarə olunması sahəsində - 2022-ci ildə bu sektorda emissiya həcmi 4,9 milyon ton CO₂ ekvivalentinə çatıb - metan emissiyasının azaldılması və çeşidləmə təcrübəsinin genişləndirilməsi əsas prioritetlər sırasında yer alır.

    2035-ci ilədək Azərbaycanda bərk məişət tullantıları poliqonlarının bilavasitə yaxınlığında anaerob parçalama zavodlarının qurulması planlaşdırılır. Bu müəssisələrdə üzvi kütlə emal olunaraq bioqaz istehsal ediləcək.

    2060-cı ilədək tullantıların toplanma göstəricisinin 100 %-ə çatdırılması hədəflənir. Eyni zamanda, gələcəkdə enerji məqsədləri üçün metan qazının tutulmasını mümkün edəcək sistemlərlə təchiz edilmiş mövcud çirkab su təmizləmə komplekslərinin modernizasiyası və yeni komplekslərin yaradılması da nəzərdə tutulur.

    Azərbaycanın uzunmüddətli aşağıkarbonlu inkişaf strategiyası
    В Азербайджане построят заводы анаэробного сбраживания для производства биогаза из отходов
    Anaerobic digestion plants for producing biogas from waste to be built in Azerbaijan
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