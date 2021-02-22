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Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y

Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после ее появления на рынке
Промышленность
22 февраля 2021 г. 03:08
Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y

Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после ее появления на рынке.

Как передает Report со ссылкой на интернет-портал Electrek, конфигурация электромобиля под названием Standard Range, способная преодолевать порядка 392 км на одной зарядке, была удалена из конфигуратора на сайте компании.

Начальная стоимость автомобиля составляла 42 тыс. долларов США. При этом Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на 1 тыс. долларов США. Информации о причинах таких решений пока не приводится.

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