SOCAR завершил инженерные работы по второму нефтехимическому комплексу в Турции

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила инженерные работы по новому нефтехимическому комплексу, который планируется построить в Измире (Турция)".

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Anadolu Заур Гахраманов, генеральный директор компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочки" SOCAR в Турции.

Он сказал, что в течение нескольких месяцев будет объявлен тендер и приняты окончательные предложения.

З. Гахраманов отметил, что окончательное инвестиционное решение будет принято в первом квартале 2019 года.

По словам гендиректора, инвестиционная стоимость второго нефтехимического комплекса составит 1,6-2 млрд долларов: "Этот комплекс позволит сократить до нуля импорт в Турцию очищенной терефталевой кислоты (PTA), который на сегодняшний день составляет 1 млн тонн. В то же время импорт параксилола сократится на 800 тыс. тонн".

Комплекс будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года или в начале 2023 года, добавил З. Гахраманов.

Отметим, что в новом нефтехимическом комплексе будут созданы предприятия по производству ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты.