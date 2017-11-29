SOCAR Methanol стремится увеличить долю на внутреннем рынке

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В планы дочернего предприятия SOCAR - SOCAR Methanol в последующие 2-3 года входит увеличение доли на внутреннем рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии" в Баку.

"Продажа метанола на внутреннем рынке Азербайджана и развитие этого рынка - одна из наших стратегических целей. В настоящее время продажи метанола на внутреннем рынке составляют 5% объема произведенной продукции. Мы нацелены на увеличение этой доли до 10%", - сказал он.

По словам Э. Мустафаева, на Бакинском метаноловом заводе было произведено 265 тыс. тонн метанола. Доходы от продажи составили 35 млн долларов: "Экспорт метанола занимает 5-е место среди экспорта ненефтяного сектора. На экспорт направлено 95% произведенной продукции. Экспорт осуществляет департамент маркетинга и экономических операций SOCAR. Продукция выводится на рынок через черноморский нефтяной терминал Кулеви в Грузии".