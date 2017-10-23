SOCAR Methanol раскрыл планы по производству

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol планирует произвести 250-300 тыс. тонн метанола в следующем году.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам гендиректор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев.

Он отметил, что в пятилетнем плане по увеличению производства особую значимость имеют 2019-й и последующие годы: "Известно, что с 2019 года ожидается наращивание добычи природного газа в Азербайджане. Это позволит увеличить производство на заводе. Мы надеемся, что с 2019 года потенциал завода будет использоваться более полно. Обсуждается план использования потенциала завода на 70-80% и выше".

Гендиректор также добавил, что на предприятии будут установлены еще два хранилища.

Следует отметить, что в ноябре на заводе начнется капитальный ремонт, плановые ремонтные работы продлятся 4 месяца. План производства на этот год в объеме 250 тыс. тонн полностью выполнен.

Отметим, что метаноловый завод в Гарадагском районе был введен в эксплуатацию в 2013 году. Завод в 2016 году передан под управление ООО SOCAR Methanol, дочерней компании SOCAR. В августе этого года завод перешел в собственность SOCAR. Годовая производственная мощность предприятия составляет 650-700 тыс. тонн метанола.