Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    СМИ: Производство алюминия будет расти во всем мире

    Промышленность
    • 25 ноября, 2025
    • 07:05
    СМИ: Производство алюминия будет расти во всем мире

    Глобальное производство алюминия будет расти до конца 2025 года за счет стабильного предложения глинозема и высокого спроса.

    Как передает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", с таким прогнозом выступили аналитики BigMint.

    Так, в октябре мировой выпуск первичного алюминия вырос на 3,6%, до 6,29 млн тонн, после падения на 3% в сентябре, приводил данные Международный институт алюминия (IAI).

    Китай остается крупнейшим производителем, увеличил выпуск в октябре на 3,3% к сентябрю, до 3,77 млн тонн, а Европа - на 3,8%, до 0,61 млн тонн.

    В BigMint отмечают, что улучшение ситуации с поставками глинозема в октябре привело к возобновлению производства на части предприятий и сокращению расходов. А более высокие цены и стабильный спрос транспортной, строительной, упаковочной отраслей и сектора возобновляемой энергетики дополнительно способствовали увеличению выпуска металла во всех ключевых регионах, указывают аналитики.

    В ноябре цены преодолели отметку $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года. С тех пор котировки несколько скорректировались. На 21 ноября трехмесячный контракт на алюминий на LME стоил 2,78 тыс. за тонну.

    производство алюминий
    Dünyada alüminium istehsalı güclü tələbat hesabına artacaq

    Последние новости

    07:37

    Постпред Португалии при ООН заявил, что очарован азербайджанскими коврами

    Внешняя политика
    07:05

    СМИ: Производство алюминия будет расти во всем мире

    Промышленность
    06:38

    На пляже в США большая волна унесла в океан троих человек

    Другие страны
    06:24
    Фото

    В штаб-квартире ООН открылась выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров"

    Kультурная политика
    05:52

    Названо лекарство, способное снизить потребность в инсулине при диабете

    Здоровье
    05:19

    При атаке на кортеж губернатора в Йемене погибли семь человек

    Другие страны
    04:41

    Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

    Другие страны
    04:06

    В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

    Другие страны
    03:37

    Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

    Другие страны
    Лента новостей