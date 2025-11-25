СМИ: Производство алюминия будет расти во всем мире

Глобальное производство алюминия будет расти до конца 2025 года за счет стабильного предложения глинозема и высокого спроса.

Как передает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", с таким прогнозом выступили аналитики BigMint.

Так, в октябре мировой выпуск первичного алюминия вырос на 3,6%, до 6,29 млн тонн, после падения на 3% в сентябре, приводил данные Международный институт алюминия (IAI).

Китай остается крупнейшим производителем, увеличил выпуск в октябре на 3,3% к сентябрю, до 3,77 млн тонн, а Европа - на 3,8%, до 0,61 млн тонн.

В BigMint отмечают, что улучшение ситуации с поставками глинозема в октябре привело к возобновлению производства на части предприятий и сокращению расходов. А более высокие цены и стабильный спрос транспортной, строительной, упаковочной отраслей и сектора возобновляемой энергетики дополнительно способствовали увеличению выпуска металла во всех ключевых регионах, указывают аналитики.

В ноябре цены преодолели отметку $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года. С тех пор котировки несколько скорректировались. На 21 ноября трехмесячный контракт на алюминий на LME стоил 2,78 тыс. за тонну.