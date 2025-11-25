İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Dünyada alüminium istehsalı güclü tələbat hesabına artacaq

    Sənaye
    • 25 noyabr, 2025
    • 07:51
    Qlobal alüminium istehsalı 2025-ci ilin sonuna kimi sabit aloksid tədarükü və güclü tələbat hesabına artacaq.

    "Report"un "Kommersant" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu proqnozla "Big Mint" analitikləri çıxış ediblər.

    Beynəlxalq Alüminium İnstitutunun (IAI) məlumatına görə, oktyabr ayında qlobal ilkin alüminium istehsalı sentyabr ayında 3% azalmadan sonra 3,6% artaraq 6,29 milyon tona çatıb.

    Çin oktyabrda hasilatı sentyabr ayı ilə müqayisədə 3,3% artıraraq 3,77 milyon tona, Avropa isə hasilatı 3,8% artıraraq 0,61 milyon tona çatdıraraq ən böyük istehsalçı olaraq qalır.

    "Big Mint" qeyd edib ki, oktyabr ayında alüminium oksidinin tədarükü vəziyyətinin yaxşılaşması bəzi zavodlarda istehsalın bərpasına və xərclərin azalmasına səbəb olub. Analitiklərin fikrincə, yüksək qiymətlər və nəqliyyat, tikinti, qablaşdırma və bərpa olunan enerji sektorlarından sabit tələbat bütün əsas regionlarda metal istehsalının artmasına daha da kömək edib.

    Noyabr ayında qiymətlər 2022-ci ilin may ayından bu yana çatmadığı səviyyəyə 2900 dollar/tonu keçib. O vaxtdan bəri qiymətlər bir qədər düzəlib. Noyabrın 21-də üç aylıq "LME" alüminium müqaviləsi hər ton üçün 2780 dollara satılıb.

    alüminium Dünya istehsal
