SİAR: Около 5% наемных работников в Азербайджане заняты в текстильной и швейной отрасли

В Азербайджане около 5% наемных работников заняты в текстильной и швейной отрасли.

Как сообщает Report, об этом на семинаре "Развитие текстильной отрасли и содействие глобальной интеграции" в Баку заявил партнер Исследовательской и консалтинговой группы SİAR Ашраф Гаджиев.

По его словам, 44% рабочей силы в этой сфере составляют женщины.

"Вырос спрос на квалифицированную рабочую силу. Что касается промышленной структуры этой отрасли, в текстильном секторе функционируют 102 предприятия (60 микро, 13 малых, 29 средних/крупных), а в швейном секторе - 162 предприятия (116 микро, 32 малых, 14 средних/крупных). Наблюдается нехватка текстильных инженеров и технических операторов", - добавил Гаджиев.