İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    SİAR: Muzdlu işçilərin təxminən 5 %-i tekstil və geyim sektorunda çalışır

    Sənaye
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:57
    SİAR: Muzdlu işçilərin təxminən 5 %-i tekstil və geyim sektorunda çalışır

    Azərbaycanda muzdlu işçilərin təxminən 5 %-i tekstil və geyim sektorunda çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu SİAR Araşdırma və Konsaltinq qrupunun partnyoru Əşrəf Hacıyev Bakıda "Tekstil Sektorunun İnkişafı və Qlobal İnteqrasiyasının Təşviqi" adlı seminarda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə çalışan işçi qüvvəsinin 44 %-ni qadınlar təşkil edir.

    "İxtisaslı işçi qüvvəsinə tələbat artıb. Bu sahənin sənaye strukturuna gəldikdə toxunmuş parçalarda 102 müəssisə (60 mikro, 13 kiçik, 29 orta/böyük), geyimdə isə 162 müəssisə (116 mikro, 32 kiçik, 14 orta/böyük) fəaliyyət göstərir. Tekstil mühəndisləri və texniki operatorların çatışmazlığı müşahidə olunur", - deyə Ə.Hacıyev əlavə edib.

    SİAR Araşdırma və Konsaltinq qrupu Əşrəf Hacıyev
    SİAR: Около 5% наемных работников в Азербайджане заняты в текстильной и швейной отрасли

    Son xəbərlər

    16:44
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları komanda hesabında üçüncü olub - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    16:42
    Foto

    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının qışlama yerlərini məhdudlaşdırmaq üçün təmizləmə işləri aparılmalıdır

    Digər
    16:41

    Kənd təsərrüfatında mövsümi çalışanlara gündəlik ödənilən məbləğin yuxarı həddi artırılır

    Milli Məclis
    16:38

    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    16:37

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    16:33
    Foto
    Video

    DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

    Hadisə
    16:30

    Bakıda vətəndaşlara qarşı 28 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    16:28

    ICD: Sukuk Azərbaycan şirkətlərinə genişlənmə üçün digər bazarlara çıxmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    16:28

    Ərdoğan TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti