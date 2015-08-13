​Россия в 2015 году может собрать рекордный урожай кукурузы

Баку.13 Августа. REPORT.AZ/ Российские сельхозпроизводители в текущем году могут собрать 12,3 млн тонн кукурузы, что станет рекордным показателем.

Как передает Report, об этом говорится в материалах компании "Русагротранс" (крупнейший железнодорожный перевозчик сельхозпродукции РФ).

"Из-за хорошего состояния посевов на юге страны прогноз производства кукурузы повышается второй месяц подряд и составляет сейчас 12,3 млн т, что должно стать абсолютным рекордом", - отмечается в отчете "Русагротранса".

По итогам прошлого года в России было собрано 11,3 млн т кукурузы.

Как рассказал заместитель директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский, в настоящее время объем потребления кукурузы в России составляет около 8,5 тонн.

По его словам, экспорт кукурузы в 2015/16 годах с учетом дальнейшего роста потребления может составить около 3,5 млн т против 2,98 млн т в 2014/15, передает ТАСС.

Крупнейшими покупателями российской кукурузы сегодня являются Турция (свыше 1,38 млн тонн), Корея (почти 566 тыс. тонн), Иран (265,3 тыс. тонн), Азербайджан (192,8 тыс. тонн).