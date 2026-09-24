Разработка полиметаллического месторождения "Филизчай" оценивается в 1 млрд манатов
Промышленность
- 24 сентября, 2026
- 17:04
Первую добычу на полиметаллическом месторождении "Филизчай" планируется начать в 2031-2032 годах.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.
По его словам, за 34-летний период эксплуатации месторождения планируется добыть 363 тыс. тонн меди, 2,7 млн тонн цинка и 1 млн тонн свинца:
"Экономическая стоимость проекта составляет 29,7 млрд манатов, а необходимые инвестиции - 1 млрд манатов".
Ибрагимов добавил, что реализация проекта "Филизчай" создаст новые экспортные возможности, а также условия для формирования нового промышленного направления в стране.
Filizçay polimetal yatağında ilk istehsalın başlayacağı vaxt açıqlanıb
AzerGold outlines production plans for Filizchay polymetal deposit
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