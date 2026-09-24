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    Разработка полиметаллического месторождения "Филизчай" оценивается в 1 млрд манатов

    Промышленность
    • 24 сентября, 2026
    • 17:04
    Разработка полиметаллического месторождения Филизчай оценивается в 1 млрд манатов

    Первую добычу на полиметаллическом месторождении "Филизчай" планируется начать в 2031-2032 годах.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

    По его словам, за 34-летний период эксплуатации месторождения планируется добыть 363 тыс. тонн меди, 2,7 млн тонн цинка и 1 млн тонн свинца:

    "Экономическая стоимость проекта составляет 29,7 млрд манатов, а необходимые инвестиции - 1 млрд манатов".

    Ибрагимов добавил, что реализация проекта "Филизчай" создаст новые экспортные возможности, а также условия для формирования нового промышленного направления в стране.

    Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold Месторождение Филизчай Горнодобывающая промышленность
    Filizçay polimetal yatağında ilk istehsalın başlayacağı vaxt açıqlanıb
    AzerGold outlines production plans for Filizchay polymetal deposit
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