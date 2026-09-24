Разработка полиметаллического месторождения "Филизчай" оценивается в 1 млрд манатов

Первую добычу на полиметаллическом месторождении "Филизчай" планируется начать в 2031-2032 годах.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, за 34-летний период эксплуатации месторождения планируется добыть 363 тыс. тонн меди, 2,7 млн тонн цинка и 1 млн тонн свинца:

"Экономическая стоимость проекта составляет 29,7 млрд манатов, а необходимые инвестиции - 1 млрд манатов".

Ибрагимов добавил, что реализация проекта "Филизчай" создаст новые экспортные возможности, а также условия для формирования нового промышленного направления в стране.