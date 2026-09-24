İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Filizçay polimetal yatağında ilk istehsalın başlayacağı vaxt açıqlanıb

    Sənaye
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:41
    Filizçay polimetal yatağında ilk istehsalın başlayacağı vaxt açıqlanıb

    Filizçay polimetal yatağı üzrə ilk istehsalın 2031-2032-ci illərdə başlanması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 34 illik istismar dövrü ərzində yatağın 363 min ton mis, 2,7 milyon ton sink və 1 milyon ton qurğuşun resursunun hasilata cəlb edilməsi planlaşdırılır: "Layihənin iqtisadi dəyəri 29,7 milyard manat, tələb olunan investisiya isə 1 milyard manatdır. Bildiyiniz kimi, müşavirədə cənab Prezident tərəfindən "AzerGold"un ilkin mərhələdə yatağın 100 faiz səhmdarı kimi fəaliyyət göstərməsi tapşırıldı. Vurğulanıb ki, istismar irəlilədikcə yatağın iqtisadi dəyəri artacaq və bundan sonra, zərurət yarandığı halda, müəyyən pay əsasında xarici investorların layihəyə cəlb edilməsi nəzərdən keçirilə bilər".

    Z. İbrahimov qeyd edib ki, Filizçay layihəsinin icrası yeni ixrac imkanları yaradacaq və ölkədə yeni sənaye istiqamətinin formalaşmasına şərait yaradacaq: "Eyni zamanda regionun sosial-iqtisadi inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına və dağ-mədən sənayesi ətrafında əlaqəli sahələrin formalaşmasına təkan verəcək. Layihənin icrası ilə hasilat və emal proseslərinə xidmət göstərən yerli podratçı və təchizatçı şirkətlərin, logistika və digər xidmət sahələrinin fəaliyyətinin genişlənməsi üçün də yeni imkanlar yaranacaq. Beləliklə, Filizçay ölkənin əlvan metallurgiya potensialının inkişafına və yeni sənaye dəyər zəncirinin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək".

    Filizçay polimetal yatağı Zakir İbrahimov AzerGold QSC
    Разработка полиметаллического месторождения "Филизчай" оценивается в 1 млрд манатов
    AzerGold outlines production plans for Filizchay polymetal deposit
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:43

    İsrail ordusu HƏMAS və "Hizbullah" üzvlərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti