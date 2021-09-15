Промышленные парки являются благоприятным механизмом в развитии ненефтяного сектора

Одним из важных направлений приоритетной для нашей страны политики диверсификации экономики является развитие промышленности, в частности, ненефтяной промышленности. В связи с этим важное значение имеет развитие отрасли за счет внедрения современных техно

Одним из важных направлений приоритетной для нашей страны политики диверсификации экономики является развитие промышленности, в частности, ненефтяной промышленности. В связи с этим важное значение имеет развитие отрасли за счет внедрения современных технологий, передового опыта и новых моделей. Индустриальные парки, созданные в соответствии с политикой индустриализации, открывают новые возможности для создания инновационных предприятий, поддержки предпринимательства в более широких масштабах, импортозамещения, расширения производства экспортоориентированной продукции, снижения зависимости от нефтегазового фактора.

Как сообщает Report, в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Агдамский промышленный парк, созданный указом главы государства в мае этого года, является шестым по счету.

53 субъектам предпринимательства, общий объем инвестиций которых в индустриальные парки превышает 3,8 млрд долларов США, предоставлен статус резидента. На сегодняшний день резидентами инвестировано более 3,6 млрд долларов США, начали свою деятельность 37 резидентов, постоянной работой обеспечены около 9 тысяч человек. На следующем этапе предусматриваются инвестиции в размере 415 млн манатов, открытие до 1 100 новых рабочих мест. В целом, промышленными парками реализовано продукции на сумму более 4,2 млрд манатов, из которых 1,1 млрд манатов или около 26% ушло на экспорт.

Производство и экспорт продукции в промышленных парках растет

В промышленных парках сохраняется положительная динамика производства и экспорта продукции. Так, если в первом полугодии 2020 года резидентами промышленных парков было произведено продукции на 580 млн манатов, то в первом полугодии 2021 года - на 45% больше, то есть на 841 млн манатов. В I полугодии 2020 года резидентами промышленных парков было экспортировано продукции на 195 млн манатов, а в I полугодии 2021 года осуществлен экспорт уже на 270 млн манатов (на 38% больше). В первом полугодии 2021 года удельный вес промышленных парков в ненефтяном секторе промышленности страны составил 12,2 %, а в экспорте продукции ненефтяной промышленности - 22%. Удельный вес инвестиций в промышленных парках в общих инвестициях в ненефтяной сектор промышленности в I полугодии 2021 года составил 13,4%.

Отметим, что продукция, производимая в промышленных парках, экспортируется в более чем 30 стран мира - Турцию, Россию, Украину, Беларусь, Китай, Тайвань, Болгарию, Румынию, Польшу, Нидерланды, Италию, Чехию, Македонию, Литву, Австрию, Эстонию, Данию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Грузию, Кыргызстан, Бразилию, Египет, ОАЭ, Ливан, Ирак, Японию, США, Канаду, Израиль и Испанию.

Несмотря на пандемию, запускаются новые предприятия, производятся новые виды продукции

Деятельность в промышленных парках успешно продолжалась, несмотря на пандемию. Так, в 2020 году в Сумгайытском химико-промышленном парке 5 субъектов предпринимательства получили статус резидента. Это ООО "Azmonbat", которое будет осуществлять утилизацию свинцово - кислотных аккумуляторных батарей, ООО “Бакинская текстильная фабрика”, осуществляющее производство медицинских масок, ЗАО "Glassica", которое будет производить различные виды изделий из цветной стеклянной тары, ООО “Азерсульфат”, которое будет производить серную кислоту, ООО "Novus Plastica", которое будет реализовывать проект переработки полимерных материалов. Резидентами парка начато производство новых видов продукции, расширены экспортные возможности и созданы дополнительные рабочие места.

6 апреля 2020 года в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО “Бакинская текстильная фабрика”, 18 января 2021 года – стекольного завода "AzerFloat", были заложены основы предприятий ООО “Азерсульфат” и ЗАО "Glassica". А 3 сентября этого года в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие ООО "Azmonbat".

Предприятия, работающие в промышленных парках, играют важную роль в создании новых рабочих мест, расширении производства, продвижении продукции нашей страны на мировые рынки.