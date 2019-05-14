​Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 2%

В январе-апреле этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 15,5 млрд манатов, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 2,2% больше.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе промышленности вырос на 15,5%.

Согласно статданным, 69,7% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 25,1% - перерабатывающем секторе, 4,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 3% в связи с приостановкой из-за плановых ремонтных работ добычи на платформе "Центральный Азери" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" , товарного газа увеличилась на 43,5%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,1%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 9,4%.