Prokon завершил строительство карбамидного завода SOCAR

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Prokon, дочерняя компания Nobel Oil Services в области строительства и управления проектами, завершила строительные работы на карбамидном заводе SOCAR.

Как сообщили Report в компании Nobel Oil Services, в настоящее время ведутся работы по вводу предприятия в эксплуатацию.

Prokon взяла на себя осуществление проекта строительства карбамидного завода SOCAR в качестве основного подрядчика по строительству, работая с генеральным подрядчиком проекта – компанией Samsung Engineering Co., Ltd. Завод, расположенный в 35 км севернее города Баку, будет использовать богатые запасы природного газа в качестве сырья для ежедневного производства 1,200 метрических тонн аммония и 2,000 метрических тонн карбамида в рамках единого комплекса.

К настоящему времени завершено строительство мощностей по производству аммиака и карбамида, а также транспортировочных установок, продолжаются подготовительные работы для ввода в эксплуатацию. Prokon выполнила следующие основные работы в рамках проекта: выемка грунта (120,380 м3), засыпка грунтом (55,800 м3), бетонирование (51,500 м3), строительство (7,587 м2), работы по изготовлению и монтажу труб (371,410 WDI), установка резервуаров (16 резервуаров с общей удельной вместимостью 31,310 м3), монтаж металлоконструкций (7,560 тонн), прокладка электрокабелей (591,328 м), прокладка кабелей контрольно-измерительных приборов (446,613 м), покраска (125,000 м2) и все другие соответствующие работы.

Отметим, что Prokon была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services.