Производство легковых автомобилей в Азербайджане выросло на 71%

    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 15:32
    В Азербайджане в январе 2026 года произведено 402 легковых автомобиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, это на 167 единиц или 71,1% больше, чем в январе 2025 года. На 1 февраля создан запас готовой продукции в количестве 244 единиц.

    В прошлом месяце в Азербайджане произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 38,2 млн манатов. Согласно данным, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года производство машин и оборудования сократилось на 10,8%, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 2,1 раза.

    В отчетном месяце в Азербайджане произведено 30 тракторов. Это на 34,8% меньше по сравнению с началом 2025 года. На 1 февраля запас готовой продукции составил 6 единиц.

    Также в январе 2026 года в стране произведено 56 грузовых автомобилей, что в 7 раз больше, чем год назад. На 1 февраля этого года создан запас готовой продукции в количестве 19 единиц.

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

