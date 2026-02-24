İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    • 24 fevral, 2026
    • 15:19
    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 402 ədəd minik avtomobili istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 167 ədəd və yaxud 71,1 % çoxdur. Fevralın 1-nə 244 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Ötən ay Azərbaycanda 38,2 milyon manatlıq maşın və avadanlıqların, avtomobil, qoşqu və yarımqoşqular istehsal edilib. Məlumata görə, əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı 10,8 % azalıb, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,1 dəfə artıb.

    Hesabat ayında Azərbaycanda 30 ədəd traktor istehsal edilib. Bu, 2025-ci ilin ilk ilə müqayisədə 34,8 % azdır. Fevralın 1-nə 6 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    Həmçinin, bu ilin yanvar ayında ölkədə 56 ədəd yük avtomobili istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 7 dəfə çoxdur. Bu ilin fevralın 1-nə 19 ədəd hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

    avtomobil Minik avtomobili traktor istehsalı

    Son xəbərlər

    15:32

    Pakistanda 6 polis əməkdaşı xidməti avtomobilə hücum zamanı ölüb

    Digər ölkələr
    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti