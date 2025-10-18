Производство хлопкового волокна в Азербайджане выросло на 33 %

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 18 октября, 2025
    • 10:42
    В Азербайджане в январе-сентябре текущего года произведено 48,1 тыс. т хлопкового волокна.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На 1 октября этого года запасы готовой продукции в стране составили 12,3 тыс. т.

    В 2024 году в Азербайджане произведено 73 тыс. т хлопкового волокна, что на 9,9 % меньше по сравнению с 2023 годом.

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 % artıb

