Производство хлопкового волокна в Азербайджане выросло на 33 %
Промышленность
- 18 октября, 2025
- 10:42
В Азербайджане в январе-сентябре текущего года произведено 48,1 тыс. т хлопкового волокна.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 октября этого года запасы готовой продукции в стране составили 12,3 тыс. т.
В 2024 году в Азербайджане произведено 73 тыс. т хлопкового волокна, что на 9,9 % меньше по сравнению с 2023 годом.
