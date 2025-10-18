İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 % artıb

    Sənaye
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 48,1 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33 % çoxdur.

    Bu il oktyabr ayının 1-nə ölkədə 12,3 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.

    Azərbaycan pambıq mahlıcı istehsal
    Производство хлопкового волокна в Азербайджане выросло на 33 %

