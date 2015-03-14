Президент Пакистана побывал в Сумгайытском технологическом парке

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн 14 марта ознакомился с деятельностью уникального на Южном Кавказе производственного комплекса - Сумгайытского технологического парка (STP).

Как сообщает Report, этот крупный производственный комплекс является сегодня центром многопрофильной инновационной инженерии Азербайджана. В настоящее время здесь функционируют 17, а к концу года будут введены в строй еще несколько заводов. В целом, в STP будут функционировать 30 предприятий, число сотрудников увеличится с 4,5 до 10 тысяч человек.

Высокий гость был ознакомлен со структурой STP. Президент Пакистана совершил ознакомительную экскурсию по технопарку на электромобиле. Высокий гость ознакомился с производством, современным оборудованием, модернизированной технологией STP. Было сообщено, что здесь производится разнообразная продукция для внутреннего рынка, в том числе кабели, трансформаторы, оборудование высокого напряжения, гидротурбины, водяные насосы, электродвигатели, трубы, технические газы, электронные счетчики и многое другое.

В завершение знакомства с предприятием президенту Пакистана были вручены памятные подарки.