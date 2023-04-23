Преемник A8 станет мощнейшей серийной моделью за всю историю Audi

Преемник Audi A8 станет мощнейшей серийной моделью за всю историю автопроизводителя.
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Инсайдеры утверждают, что серийная Audi A8 унаследует ключевые черты концепта Grandsphere и превзойдёт по мощности суперуниверсалы RS6 Performance (630 лошадиных сил) и RS E-Tron GT (646 л.с.). Ориентиры по отдаче — 720 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента.
Журналисты выяснили, что преемник A8 разделит платформу PPE с новинками Audi и Porsche, причём у флагмана будет самая растянутая версия "тележки". Для седана подтверждена 800-вольтовая электросистема, а по расчётным показателям запаса хода новинка Audi окажется в лидерах сегмента за счёт ёмкой батареи (около 120 киловатт-часов) и обтекаемого кузова.
Для концепта Grandsphere заявлялась автономность 750 километров, но серийная версия вряд ли будет сертифицирована с такими характеристиками. Тем не менее величина запаса хода без подзарядки едва ли уменьшится значительно. Из других ожидаемых функций — полноуприводное шасси, а также система векторизации крутящего момента на задней оси.
Что касается автопилота четвёртого уровня, то он пока находится в разработке, так что революции в интерьере Audi A8 не намечается.