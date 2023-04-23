Преемник A8 станет мощнейшей серийной моделью за всю историю Audi

Преемник Audi A8 станет мощнейшей серийной моделью за всю историю автопроизводителя.

Преемник Audi A8 станет мощнейшей серийной моделью за всю историю автопроизводителя.

Как передает Report со ссылкой на британский журнал Autocar, представительский седан пятого поколения должен дебютировать в конце следующего года.

Инсайдеры утверждают, что серийная Audi A8 унаследует ключевые черты концепта Grandsphere и превзойдёт по мощности суперуниверсалы RS6 Performance (630 лошадиных сил) и RS E-Tron GT (646 л.с.). Ориентиры по отдаче — 720 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента.

Журналисты выяснили, что преемник A8 разделит платформу PPE с новинками Audi и Porsche, причём у флагмана будет самая растянутая версия "тележки". Для седана подтверждена 800-вольтовая электросистема, а по расчётным показателям запаса хода новинка Audi окажется в лидерах сегмента за счёт ёмкой батареи (около 120 киловатт-часов) и обтекаемого кузова.

Для концепта Grandsphere заявлялась автономность 750 километров, но серийная версия вряд ли будет сертифицирована с такими характеристиками. Тем не менее величина запаса хода без подзарядки едва ли уменьшится значительно. Из других ожидаемых функций — полноуприводное шасси, а также система векторизации крутящего момента на задней оси.

Что касается автопилота четвёртого уровня, то он пока находится в разработке, так что революции в интерьере Audi A8 не намечается.