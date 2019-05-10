НПЗ ​STAR поставил Petkim 84 тыс. тонн продукции в I квартале

В первом квартале этого года нефтеперерабатывающий завод STAR поставил нефтехимическому комплексу Petkim 84 тыс. тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Из этого объема 75 тыс. тонн пришлось на нафту.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.

Отметим, что 19 октября 2018 года состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти как Urals, Azeri Light и "Киркук". На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, а также LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.

НПЗ STAR поставил первую партию нафты Petkim в январе.