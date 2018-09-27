Ниязи Сафаров: "Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Россией в области промышленности"

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан накопили серьезный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, как в традиционных, так и новых сферах.

Об этом Report заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в кулуарах IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

«Проведение подобных форумов – важное средство и инструмент для обсуждения накопленного торгово-экономического сотрудничества, в том числе и в области промышленности и энергетики. На самом деле, на этом форуме рассматриваются не только исключительно вопросы, связанные с межрегиональным экономическим, гуманитарным и другими видами сотрудничества, но и рассматриваются вопросы в гораздо широком аспекте, в целом развитие торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - заявил Н.Сафаров.

По его словам, важными и существенными компонентами азербайджано-российских взаимоотношений являются региональное региональное сотрудничество субъектов Российской Федерации и регионов Азербайджана и сотрудничество в сфере промышленности.

Н.Сафаров отметил, в этом плане в регионах РФ и Азербайджане накоплен серьезный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, как в традиционных, так и новых сферах.

«На самом деле мы уже имеем очень хорошие серьезные образцы и примеры двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. В частности, достаточно долгий период сотрудничества Гянджинского автомобильного завода с российским «Камазом», расширяется также сборка автомобилей «Урал», - подчеркнул заместитель министра.

Он также напомнил о недавнем подписании меморандума между компанией «Азермаш» и российской компанией «Газ» об организации сборочного производства в Гаджикабульской промышленной зоне малотоннажных грузовых автомобилей.

«SOCAR Polymer также сотрудничает с российскими компаниями, с «Газпром» банком. Я думаю, что это линейка сотрудничества будет в дальнейшем расширяться», - резюмировал замминистра.