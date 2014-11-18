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    ​Министр промышленности, рудников и торговли Ирана посетит Азербайджан

    Мухаммед Реза Нематзаде посетит Сумгаитский Технологический Парк

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мухаммед Реза Нематзаде посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, визит состоится 26-27 ноября.

    В рамках визита М.Р.Нематзаде встретится с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими официальными лицами страны. Кроме того, иранский министр примет участие на промышленной конференции, которая пройдет 26-27 ноября в Баку и  посетит Сумгаитский Технологический Парк.

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