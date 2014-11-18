​Министр промышленности, рудников и торговли Ирана посетит Азербайджан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мухаммед Реза Нематзаде посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, визит состоится 26-27 ноября.

В рамках визита М.Р.Нематзаде встретится с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими официальными лицами страны. Кроме того, иранский министр примет участие на промышленной конференции, которая пройдет 26-27 ноября в Баку и посетит Сумгаитский Технологический Парк.