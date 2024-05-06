Мехмет Фатих Каджыр: Турция нацелена на превращение в регионального производителя аккумуляторов

Турция намерена стать одним из глобальных мегаинвестиционных центров в таких областях инновационных технологий, как аккумуляторы и технологии хранения энергии.

Турция намерена стать одним из глобальных мегаинвестиционных центров в таких областях инновационных технологий, как аккумуляторы и технологии хранения энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр заявил сегодня на церемонии открытия завода Ampherr Battery Technologies по производству аккумуляторов для автомобилей в Стамбульском районе Тузла.

В своем выступлении Каджыр заявил, что запуск предприятия приблизит Турцию еще на один шаг к ее цели стать производственной базой критически важных технологий в соответствии с видением "Национальное технологическое движение".

"Мы стремимся увеличить долю рынка электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей в нашей стране до 35% в 2030 году, а уровень локализации этих транспортных средств довести до 75%", - сказал министр.

Он отметил, что за счет нового предприятия возможности страны по производству аккумуляторов до конца 2024 года достигнут 500 мегаватт-часов и постепенно в течение 2025 и 2026 годов будут доведены до 2 гигаватт-часов.

"Хотя мощность производства аккумуляторов в мире сегодня находится на уровне 2,6 тераватт-часов, прогнозируется, что к 2030 году эта цифра увеличится в 3,5 раза, то есть до 9 тераватт-часов. В этой картине мы хотим укрепить свои позиции в секторе электромобилей и мобильности, а также увеличить долю на мировом рынке, и сделать нашу страну региональным производителем аккумуляторов. С этой целью мы ускоряем инвестиции и, в первую очередь, поддерживаем разработку и производство аккумуляторов и технологий хранения энергии", - сказал министр.

По его словам, капитальные вложения на эти цели до сих пор составили 78 млрд турецких лир (2,4 млрд долларов).

Каджыр заявил, что Турция намерена укреплять свои позиции в цепочке поставок аккумуляторов за счет выпуска критически важного сырья и минералов для их производства.