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Крупные нефтяные компании выступили против быстрого отказа от ископаемого топлива

Крупные нефтяные компании выступили против быстрого отказа от ископаемого топлива Топ-менеджеры нефтяных компаний, включая Petrobras, Saudi Aramco, Shell, и Woodside Energy, в ходе энергетической конференции CERAWeek 2024 в Хьюстоне (штат Техас) выступили против призывов к быстрому отказу от ископаемого топлива и заявили, что общество
Промышленность
19 марта 2024 г. 08:08
Крупные нефтяные компании выступили против быстрого отказа от ископаемого топлива

Топ-менеджеры нефтяных компаний, включая Petrobras, Saudi Aramco, Shell, и Woodside Energy, в ходе энергетической конференции CERAWeek 2024 в Хьюстоне (штат Техас) выступили против призывов к быстрому отказу от ископаемого топлива и заявили, что общество заплатит высокую цену за замену нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы должны отказаться от фантазий о постепенном отказе от нефти и газа, а вместо этого инвестировать в них адекватные средства, чтобы удовлетворить спрос", - приводит агентство слова гендиректора саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амина ан-Насера.

Глава Shell Ваэль Саван, отмечает Reuters, поддержал мнение ан-Насера и указал на "правительственную бюрократию в Европе, которая тормозит необходимое развитие".

Генеральный директор бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поль Пратес заявил, что "осторожность должна преобладать над поспешностью". Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс также отметил, что "вопросы регулирования экологически чистого топлива до сих пор не решены".

Между тем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм отвергла мнение топ-менеджеров нефтяной промышленности о возобновляемых видах топлива.

"Это одно из мнений, - сказала она о прогнозе ан-Насера о сохранении долгосрочного спроса на ископаемое топливо. - Есть и другие исследования, которые говорят об обратном, что спрос на нефть и газ достигнет пика к 2030 году". Она назвала переход на экологически чистое топливо "неоспоримой, неизбежной и необходимой перестройкой мировой энергетической системы".

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Версия на английском языке Big Oil executives push back against calls for fast energy transition

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